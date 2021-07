Gezondheidstoestand Egyptische student Ahmed Samir Santawy baart Amnesty zorgen

Volgens de ngo heeft zijn familie al tien dagen, sinds 3 juli, geen enkel nieuws van hem ontvangen. "Elke communicatie, ook via briefuitwisseling of telefoon, wordt geweigerd. Het is voor zijn ouders en Gentse partner Souheila ondraaglijk om in het ongewisse te zijn over de gezondheidstoestand van hun geliefde," aldus Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Ahmed werd veroordeeld omdat hij een aantal posts op sociale media gedeeld zou hebben waarin mensenrechtenschendingen in Egypte aangekaart worden en er kritiek geuit wordt over het beleid van de Egyptische regering. Hij ontkent deze posts geschreven te hebben.

Deze week brengt de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry een bezoek aan de Europese instellingen. Dinsdag stond ook een bilaterale ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès op het programma. Tijdens hun ontmoeting zou volgens Amnesty gesproken zijn over Ahmeds situatie.