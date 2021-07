Sekspop gespot aan de kerk van Leffinge

De dorpskerk van Leffinge werd gisteren opgefleurd door een opvallende verschijning. Tussen de tralies van het glasraam was daar een opblaaspop in volle glorie te bewonderen. Het is onduidelijk wie ervoor verantwoordelijk is en wat de bedoeling was. Was het godslastering, een kwajongensstreek of een wansmakelijke grap? Wie zal het zeggen.

Sinds 1 juli is de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Leffinge ontwijd. Dat kan er misschien iets mee te maken hebben. De ontwijding, in kerkelijke termen heet dat "teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik", werd in het voorjaar aangekondigd door het bisdom na overleg met het gemeentebestuur. Het is nu de gemeente Middelkerke die beslist over de socio-culturele invulling van de kerk.