Nieuw skatepark ingehuldigd in haven van Brussel

"Het skatepark ligt in het midden van een industrieel gebied in de maritieme haven van Brussel", vertelt havenkapitein Philippe Herman. "Het is 600 vierkante meter groot. Dit is een unieke omgeving om te komen skaten. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen zich betrokken zullen voelen."

Het skatepark wordt beheerd door de stad Brussel en maakt deel uit van een groter project om de linkeroever van de voorhaven te ontwikkelen. Zo werd eind 2019 nog een oude, historische kraan van de ene oever naar de andere gebracht en vernieuwd. Tussen het nieuwe skatepark en de cruise terminal, waar passagierschepen aanmeren, ligt intussen ook een nieuw fietspad.