Burgemeester Vandeput gelooft in een veilig verloop van Pukkelpop dankzij "vaccinaties en waterdichte controles"

De besmettingscijfers in ons land nemen elke dag toe. Toch is burgemeester Vandeput er gerust in dat het festival Pukkelpop veilig kan verlopen. En ook zal doorgaan. "Maar we moeten ons uiteindelijk gaan schikken op wat het Overlegcomité beslist wordt", zegt Vandeput in "De ochtend" op Radio 1.



"We moeten blijven inzetten op maximale vaccinatie. En dat we stilaan de bevolking duidelijk maken dat het vaccin ook werkt. Hoe wenst me nu van mij dat ik op het lokale niveau iedereen motiveer om zich volledig te laten vaccineren als men dan niet kan teruggaan naar het normale leven? Ik heb begrip voor wie zegt dat een coronatest niet waterdicht is. Ik geloof dat ook niet. Het enige antwoord ligt bij maximale vaccinatie."