Ticketverkoop digitaal Tomorrowland loopt vlot: "Op sommige plaatsen kan je samen op een groot scherm volgen"

Dancefestival Tomorrowland gaat voor het tweede jaar op rij niet door in Boom, maar volgend weekend komt er wel opnieuw een virtueel alternatief: "Tomorrowland Around The World". Vorig jaar werden er daarvoor 140.000 tickets verkocht en ook nu loopt de ticketverkoop vlot. "Vooral veel Belgen kopen tickets", vertelt woordvoerder Debby Wilmsen aan Radio 2 Antwerpen. Op sommige plaatsen, zoals discotheek The Villa in Antwerpen, kan je het virtuele festival dit jaar ook samen beleven via een groot scherm.