Snelwegparking Walshoutem blijft transmigranten aantrekken

Een groep van vrijwillige buurtbewoners trekt zich momenteel het lot van de transmigranten aan. "Die mensen kiezen er zelf niet voor om op straat te slapen. Het zijn vluchtelingen zonder papieren. We willen dat ze op een menselijke manier behandeld worden. Mensen slapen nu onder de brug, in tentjes of een slaapzak. Plopsaqua moet een nieuwe trekpleister worden voor onze stad, maar op weg naar daar loop je tussen de uitwerpselen", vertelt buurtbewoner Isabelle. Op straat ligt er nu vaak veel afval. Maar vooral hygiëne en drinkwater zijn een groot probleem, vertelt ze. "Zeker in de zomer hebben ze water te kort. We hebben voorgesteld aan het stadsbestuur om een loods in de buurt in te richten zodat de mensen zich op zijn minst kunnen wassen en een tas koffie kunnen drinken." (lees verder onder het fragment)