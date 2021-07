Tunnel, omleiding of nieuwe brug? Provincie zoekt alternatief voor Gentbrugse "brokkelbrug"

De provincie Oost-Vlaanderen gaat een toekomstplan voor de viaduct in Gentbrugge begeleiden. Ze is daarvoor aangeduid door de Vlaamse regering. Momenteel krijgt de brug een opknapbeurt, omdat de viaduct in een te slechte staat was. Die renovatie zou in oktober klaar moeten zijn. "Maar over twintig jaar zal de brug sowieso moeten worden vervangen", zegt provinciegouverneur Carina Van Cauter.