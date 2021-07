Sommige dingen gaan niet zomaar voorbij. Op 14 juli 2016 - de Franse nationale feestdag - maaide een witte truck op de Promenade des Anglais in Nice 86 mensen uit het leven. De aanslag werd later opgeëist door IS. Vijf jaar later zindert de klap bij heel wat mensen nog na, in gedachten én lichamelijk. VRT-journalist Steven Decraene maakte voor "Terzake" een reportage.