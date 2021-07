Vakbonden niet tegen verplichte vaccinatie zorgpersoneel: "Maar eerst inzetten op beter informeren"

De vakbonden zijn genuanceerd als het gaat over een mogelijke verplichting. "Wij zijn niet per se tegen maar er is wel nog altijd zoiets als het zelfbeschikkingsrecht", reageert Maxime Nys van de socialistische ACOD-afdeling in Brussel. "We hopen gewoon dat als er een verplichting komt, dat die voor alle gewesten dezelfde is. Want kan de Brusselse minister van Gezondheid een verplichting afdwingen bij een verpleegkundige die in Vlaanderen woont maar in Brussel werkt, of omgekeerd?", vraagt hij zich af.