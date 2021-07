Vanaf volgend jaar betaal je btw bij onder andere tandarts en kinesist: "Nog veel onduidelijkheid"

Volgens woordvoerder van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VTT) heerst er nog veel onduidelijkheid. "De grote vraag is hoe bepaald zal worden wat een therapeutische behandeling is en wat niet. Als je een tand mist in het zichtbare deel van de mond, is de behandeling daarvan dan een esthetisch doel of een therapeutisch doel? Sommigen zullen zeggen dat je ook kan functioneren met een tand minder, maar het is geen zicht."