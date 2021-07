Wordt vaccinatie voor zorgpersoneel verplicht? Vandenbroucke: "Als overtuigen niet meer lukt, moet je verplichten"

Vandenbroucke lijkt de kat dus nog even uit de boom te kijken door eerst nog te willen inzetten op verdere sensibilisering. In Vlaanderen is 86 procent van het verplegend personeel (veelal in ziekenhuizen) en 77 procent van het zorgpersoneel (veelal in woonzorgcentra) gevaccineerd, tegenover 66 procent en 49 procent in Brussel. Maar hoeveel extra procent gevaccineerden wil Vandenbroucke nog winnen met sensibiliseren? En wanneer is die fase dan afgelopen en komt de verplichting er? Op die concrete vragen kwam voorlopig nog geen antwoord.