Wie meer verkeersboetes of veroordelingen krijgt, is vaker betrokken bij ongeval

"Dat verband geldt zowel voor vrouwen als mannenn en ongeacht leeftijd", zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias. "Uit deze analyse kunnen we zeker opmaken dat de aanpak van recidivisten belangrijk is om het verkeer veiliger te maken. Cruciaal is om gepast in te grijpen vooraleer mensen opnieuw in de fout gaan."

"We weten uit eerder onderzoek al dat zeker voor bestuurders die een eerste keer in de fout gaan, een vorming van 20 uur een veel lagere kans geeft om te hervallen dan enkel een traditionele straf zoals een geldboete of een rijverbod."