Amerikaanse president Joe Biden kiest Republikein Jeff Flake als nieuwe ambassadeur in Turkije

Flake was van 2001 tot 2013 lid van het Huis van Afgevaardigden en vervolgens van 2013 tot 2019 senator. De 59-jarige uit Arizona zegt "vereerd" te zijn dat hij "de strategisch belangrijke" post van ambassadeur in Ankara krijgt toegewezen door het Democratische staatshoofd. Hij heeft het over "een sleutelpositie op een belangrijk moment" voor beide landen.

"Met deze nominatie bevestigt de regering-Biden opnieuw de beste traditie van het Amerikaanse buitenlands beleid en de Amerikaanse diplomatie: het credo dat partijpolitiek moet stoppen aan de grenzen", aldus nog Flake. "Het Amerikaanse buitenlands beleid kan en moet onpartijdig zijn. Dat is ook mijn overtuiging en mijn engagement."

Flake was tijdens de campagne in de aanloop naar de presidentsverkiezingen een openlijke tegenstander van partijgenoot en oud-president Donald Trump. Zijn benoeming als ambassadeur moet nog bevestigd worden door de Senaat.