Zomer nog even met vakantie, maar na regen komt zonneschijn: vanaf dit weekend zonniger en droger

Morgen blijft het zwaarbewolkt en wisselvallig met soms regen of buien. Vooral in de namiddag en in het zuidoosten van het land kunnen er onweersbuien vallen, waarbij er veel neerslag kan vallen. Aan zee blijft het overwegend droog en geleidelijk wordt het ook landinwaarts in het noordwesten droger. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 graden in de Kempen. Er staat een meestal matige of aan zee soms vrij krachtige wind uit noordwest tot noord.