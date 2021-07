Weldra geen geurhinder meer door septische putten in Bonheiden?

"We voegen micro-organismen toe aan het afvalwater met de bedoeling om zuiver water te creëren. Dat is goed voor het milieu want dat zuivere water dringt door in de bodem en bovendien zijn de omwonenden daardoor ook verlost van de stank", zegt Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. De eerste resultaten zijn alvast positief. Momenteel wordt het nieuwe systeem getest bij een 70-tal gezinnen.