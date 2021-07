Zomerbars draaien slecht door kwakkelweer, ook minder werk voor jobstudenten

Het is nu al een paar weken aan het regenen, en dat is ook slecht nieuws voor veel zomerbars. Die zien hun inkomsten fel dalen, maar ook voor het personeel dat er aan de slag is, betekent het kwakkelweer slecht nieuws. Dat zijn vaak jobstudenten, maar zij worden nu veel minder ingepland dan wanneer het elke dag zomerweer is. Bij jobstudente Hannah Leyssen, die werkt bij Mel's Bar in Sint-Niklaas, is de teleurstelling groot: "Meestal moet ik pas later beginnen of soms zelfs helemaal niet."