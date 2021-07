Bus- en treinmaatschappijen in Duitse steden schrappen het woord "zwartrijden": "Past niet meer in deze tijd"

Term "zwartrijden" wel nog in gebruik bij De Lijn, niet bij de NMBS

"Wij gebruiken de drie termen "zwartrijden", "grijsrijden" en "witrijden", klinkt het bij De Lijn. Grijsrijden betekent bijvoorbeeld dat je rijdt met een vervoersbewijs dat je vergat te verlengen. "We hebben zelf nooit de link gelegd met racisme, en daar ook nooit iets van gehoord van onze reizigers. Indien we daar in de toekomst klachten over ontvangen, zouden we ons woordgebruik wel bespreken."

Bij de NMBS wordt de term niet gebruikt. "Naar de reizigers toe spreken we over "de verplichting om een geldig vervoersbewijs bij te hebben", en niet over "zwartrijden"."