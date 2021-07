5 jaar na de couppoging in Turkije: "De echte coupplegers zijn naar het buitenland gevlucht"

"Ik hoor onze politici zeggen dat er geen crisis is, maar hier aan de kassa dingen mensen zelfs op een halve kilo vis af." Özay verkoopt vis op één van de vele markten in Istanbul. Klagen wil hij niet, want tijdens de pandemie gingen mensen gezonder leven en meer vis eten in plaats van vlees.

"Wij hadden even net meer werk. Maar toen kwam de zeesnot in de Bosporus en werden mensen weer bang van vis." Ook onze taxichauffeur praat over de economische crisis. "Zowat elke klant heeft het over de prijs van brood, van bloem en van olijven", vertelt hij in alweer een ellenlange file. "Het is duidelijk waar mijn klanten elke dag mee bezig zijn."