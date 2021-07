Afghaanse taliban nemen nu ook een van de belangrijkste grensovergangen met Pakistan in

Zeker 13 inzittenden zouden zijn gedood. Onder hen zijn negen Chinese technici die in de buurt werkten aan een dam. In totaal zaten er meer dan 30 Chinese ingenieurs en technici in de bus. De aanslag is nog niet opgeëist, maar het is niet de eerste dat jihadistische terreurgroepen Chinezen in Pakistan in het vizier nemen.

De ingenieurs in kwestie werkten aan de stuwdam in Dasu die stroom moet leveren. Het maakt deel uit van tal van Chinese investeringen in infrastructuur in Pakistan. China wil vanuit de westelijke regio Xinjiang (waar de Oeigoeren wonen) een uitweg via Pakistan naar de haven Gwadar aan de Indische Oceaan.