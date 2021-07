Antwerps diamantbedrijf HB opent eigen academie voor diamantslijpers

In Antwerpen gaat diamantbedrijf HB Antwerp binnenkort van start met een eigen opleidings- en kenniscentrum voor diamantexperten en juweliers. Die "HB Academy" zal drie keer per jaar een 12 weken durende opleiding tot diamantslijper organiseren. Wie de door VDAB erkende cursus afwerkt, kan meteen bij HB Antwerp aan de slag.

De cursus tot diamantslijper zal in eerste instantie drie keer per jaar acht kandidaat-slijpers opleiden. Daarnaast start de HB Academy ook een cursus voor diamantplanners: technisch opgeleide medewerkers die kunnen analyseren en plannen hoe een ruwe diamant op de meeste efficiënte manier kan worden geslepen.

HB Antwerp bestaat nog maar anderhalf jaar, maar groeide in die tijd al uit tot een scale-up met 85 medewerkers die in 2020 een omzet draaide van 120 miljoen dollar. Het bedrijf is een buitenbeentje in de diamantsector omdat het veel met data en technologie werkt, maar ook omdat HB Antwerp het volledige toeleverings- en productieproces van ruwe tot geslepen diamant beheert en daarover maximale transparantie biedt. "Wij bieden exact wat de consument steeds meer vraagt", zegt woordvoerster Margaux Donckier. "Volledige inzage in en zekerheid over het proces van de vindplaats van de ruwe diamant tot het afgewerkte, geslepen product. Dat blijkt een succesformule en dus hebben we extra diamantspecialisten nodig om aan de vraag te blijven voldoen."

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kreeg woensdag alvast een rondleiding bij HB Antwerp en toonde zich verheugd dat de Antwerpse diamantwereld weer over een structurele, kwaliteitsvolle opleiding tot slijper zal beschikken. "Diamantonderwijs heeft een lange traditie in Antwerpen, maar was een verdwijnend verhaal", stelt hij. "HB Antwerp biedt een uitstekende gelegenheid om een vak aan te leren en je om te scholen. Iemand die een vak kent, heeft nog altijd meer slaagkansen dan iemand die een hele dag achter een beeldscherm zit."