Trouwe Antwerpse drugshond Bo onverwacht overleden

Bo was een van de vier drugshonden in het hondenteam van Politiezone Antwerpen. De oorzaak van haar plotse dood is onbekend.

“De drugshonden zijn van onschatbare waarde in de strijd tegen handel in drugs en de overlast die ermee gepaard gaat", aldus burgemeester Bart De Wever (N-VA): "Bo heeft een sterk aandeel in de hoeveelheden verdovende middelen die in onze stad door de politie ontdekt werden. Ik ben bedroefd over het heengaan van Bo en wens mijn medeleven te betuigen aan haar hondengeleider. Bo verdient alle respect voor de inzet die ze voor en in onze stad leverde.”