Balloonmeeting Deinze vindt plaats in het weekend van 14 augustus

Dat de jaarlijkse balloonmeeting van Eeklo tot het verleden behoort, werd al in 2019 beslist. De organisatoren en de stad konden geen overeenkomst meer vinden. De stad Deinze bleek bereid om de balloonmeeting over te nemen. Door corona werd een eerste editie uitgesteld, dit jaar stijgen de ballonnen er wel op, in het weekend van 14 en 15 augustus.