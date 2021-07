BEKIJK - Chiro Werchter doekt kamp in Paliseul op: "Stom dat ons kamp 2e jaar op rij niet doorgaat"

In delen van Wallonië en in Limburg regent het al uren aan een stuk, en niet zo'n klein beetje. In veel steden en gemeenten valt er zoveel water dat straten, huizen en terreinen onderlopen. Ook veel kampplaatsen zijn herschapen in een modderpoel. Chiro Werchter is één van de jeugdbewegingen die hun droom op een geslaagd kamp opnieuw moeten opbergen. Vorig jaar sloeg de coronapandemie hun zomerplannen ook al aan diggelen.