Onbekenden gooien brandbom tegen gevel in Deurne

In het Antwerpse district Deurne hebben onbekenden dinsdagavond een brandbom of molotovcocktail gegooid tegen de gevel van een woning in de Tweemontstraat. Dat zegt het Antwerpse parket. De bewoners van het pand waren thuis op het moment van de feiten, maar er vielen geen gewonden en de schade aan de gevel bleef beperkt.