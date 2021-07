Hoe ex-Nissan-topman Ghosn uit Japan ontsnapte: "In muziekkist op vliegtuig gesmokkeld, leek jaren te duren"

"Het is alsof je door een bus wordt aangereden of dat je iets heel traumatisch is overkomen. De enige herinnering die ik van dat moment heb, is shock en trauma", beschrijft Ghosn het moment van zijn arrestatie in een exclusief interview met de BBC uit een documentaire die vanavond op BBC4 te zien is. "Plots moest ik leren leven zonder horloge, zonder computer, zonder telefoon, zonder het nieuws en zonder een pen", zegt hij over zijn tijd in de gevangenis.