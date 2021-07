Chiro Tsjoef uit Kortrijk zorgt toch voor chirogevoel na annulatie zomerkamp door coronabesmetting

Met meer dan 200 jongeren en begeleiders stonden ze klaar voor het zomerkamp in Oudsbergen in Limburg. “Een uurtje voor de oudsten met de fiets vertrokken, meldde iemand van de leiding dat hij positief was getest. Er restte ons niet anders dan het kamp af te blazen, hoe moeilijk dat ook was”, zegt Nathalie Pinoy, volwassen begeleidster bij de chirogroep. “Nu zijn we een kleine week later en eigenlijk blij dat we die beslissing hebben genomen. Want wat andere groepen nu meemaken in Limburg is misschien nog erger!”