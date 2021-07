Coronablog: Meer dan 1.000 nieuwe bevestigde besmettingen per dag

De zowat 5 miljoen inwoners van de Australische stad Sydney zullen nog minstens twee weken langer in lockdown moeten blijven. Dat heeft Gladys Berejiklian, premier van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, Gladys Berejiklian, bekendgemaakt.

Sydney en zijn ruime omgeving is sinds 26 juni in lockdown. Die zou eerst op 9 juli eindigen, maar werd eerder al met een week verlengd tot komende vrijdag, 16 juli. De strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden nu nog verlengd en zullen minstens tot 30 juli van kracht blijven. Alleen essentiële verplaatsingen (werk, medische afspraken, boodschappen, buiten sporten).

Volgens Berejiklian is de maatregel nodig omdat de deltavariant van het virus, die voor het eerst in India werd vastgesteld, zich blijft verspreiden. De voorbije 24 uur werden 97 nieuwe gevallen geregistreerd in Syndey. In totaal zijn er sinds midden juni een nieuwe cluster ontstond in het oosten van de stad, 864 bevestigde gevallen ontdekt. Woensdag lagen 71 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, van wie 20 op intensieve zorg.

Australië is er lange tijd in geslaagd de pandemie grotendeels buiten te houden door de grenzen te sluiten, maar de opkomst van de besmettelijkere deltavariant en de traag op gang komende vaccinatiecampagne maken het moeilijk. Momenteel is minder dan 10 procent van de bevolking in Australië volledig ingeënt.

Sinds het begin van de coronapandemie rapporteerden de Australische autoriteiten 31.300 besmettingen en 912 overlijdens.