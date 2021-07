Demer in Diepenbeek dreigt uit zijn oevers te treden: "Vier mensen houden het waterpeil constant in de gaten"

"Ik heb vandaag al meer naar buiten gekeken dan op mijn laptop", zegt burgemeester Rik Kriekels van Diepenbeek. "Dan weet je dat de situatie ernstig is. Vooral in de Peperstraat, Keistraat en Oude Baan zouden er problemen kunnen komen. Vier mensen van de technische dienst houden de situatie constant in de gaten. Als het nodig is, weten we wie we moeten waarschuwen. Maar we hopen natuurlijk dat het uiteindelijk niet nodig zal blijken", besluit Kriekels.