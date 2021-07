Demonstranten Greenpeace beklimmen dak chemiebedrijf 3M: "De vervuiler betaalt!"

“Wij verwachten van 3M dat het zijn verantwoordelijkheid neemt en mensen en bedrijven vergoedt die schade lijden door deze vervuiling. Desnoods moet de Vlaamse regering dit via de rechtbank afdwingen", zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace. "Het mag niet de belastingbetaler zijn die opdraait voor de kosten van milieuvervuiling en gezondheidsschade. De vervuiler moet de schade betalen, niet de regels bepalen."

Greenpeace merkt naar eigen zeggen dat veel mensen boos zijn. "We willen de kwaadheid van veel mensen visualiseren. Dat er weer een grote vervuiler buiten schot wordt gehouden. Het is schandalig dat 3M de gezondheidsimpact minimaliseert."

Greenpeace richt zich ook met flyers tot de werknemers in Zwijndrecht. De milieuorganisatie wil hiermee benadrukken dat de actie gericht is aan de bazen bij multinational 3M, en niet tegen de werknemers. "Wij vermoeden dat ook de werknemers van 3M zich zorgen maken over hun en ieders gezondheid. Zij kiezen niet welke producten hun werkgever produceert."

De politie en de security van 3M hielden de actie in de gaten, maar ze lieten de demonstranten voor de rest begaan.