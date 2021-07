Dode bij protest in Cuba

De Cubaanse veiligheidsdiensten traden hard op. Op video's was ondermeer te zien hoe mannen, die volgens regeringstegenstanders wellicht agenten in burger waren, betogers sloegen en oppakten.



Het is uitzonderlijk dat er gewelddadige protesten zijn in Cuba. Het eiland wordt autoritair geleid door de communistische partij van Cuba. Er is erg weinig persvrijheid in Cuba.