Europees klimaatplan roept meteen weerstand op, "een overgangsperiode is noodzakelijk"

Als we onze planeet willen redden, dan moeten we dringend in actie schieten. Dat zei eurocommissaris Frans Timmermans bij de voorstelling van het ambitieuze klimaatplan van de Europese Commissie. In "Terzake" beklemtoonde hij dat niets doen uiteindelijk veel duurder zal zijn dan nu in te grijpen.