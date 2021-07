Frietjes van aardappeloverschotten voor de goede zaak

België is één van de grootste exporteurs van aardappelen ter wereld. In 2018 verdeelden we maar liefst 2 miljoen ton aardappelen wereldwijd. Vorig jaar dreigde hiervan veel verloren te gaan. Ook dit jaar zijn de productie en verkoop van aardappelen nog niet helemaal in evenwicht, met een berg overschot als gevolg. Daarnaast is er een stijgende groep mensen die te weinig middelen heeft om zichzelf en hun gezin te voeden.