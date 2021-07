Gent krijgt eerste officiële openlucht danstestevent in Flanders Expo: "We testen ook de volledig gevaccineerden"

"Onze sector is op slot gegaan sinds maart 2020. Na een jaar dacht ik: het is genoeg geweest en vroeg ik mij af of het toch kan. Samen met de stad Gent zijn we gaan kijken of er opties waren. Dit testevent is de meest voor de hand liggende mogelijkheid", zegt De Bruyne. "We willen naar de toekomst toe ook een deel van de oplossing zijn op deze manier. We geloven niet in dergelijke evenementen met bubbels. Daar staat onze sector niet voor."