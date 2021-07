HERBEKIJK: Hoe komt het dat de vaccinatiebereidheid in Frankrijk zo laag is?

Een opvallende aankondiging deze week in Frankrijk: alle werknemers die in zorginstellingen werken, moeten tegen 15 september gevacccineerd zijn tegen het coronavirus. President Emmanuel Macron sluit verder niet uit dat de vaccinatie voor alle Fransen verplicht wordt. Straffe taal, maar de vaccintwijfel is dan ook in weinig Europese landen groter dan in Frankrijk. Hoe komt dat? VRT-journalist Steven Decraene zocht het in maart uit voor "Terzake". Herbekijk hier de reportage.