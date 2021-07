"Waterbom" valt op provincie Luik, weerman Frank Deboosere: "Veel te veel water op te korte tijd"

"In de provincie Luik gaat het om meer dan 100 liter water per vierkante meter in 24 uur tijd. Dat is veel te veel op te korte tijd. We spreken dan van een waterbom."



In de provincie Luik is vandaag en morgen code rood van kracht. Dat betekent dat er al veel wateroverlast is en dat er nog meer regen op komst is. "Code rood is uiterst zeldzaam."