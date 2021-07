Hou De Haan proper en verdien digitale punten met app de Click: "We willen de properste badstad van het land worden"

Hoe werkt het? Download de app van de Click via Google Play of de App Store. Scan de barcode van elke verpakking die je buitenshuis bij hebt of opraapt en in de juiste afvalbak gooit. Spaar Circular UCoins. Ruil de Circular UCoins tegen voordelen bij de lokale handelaars. Het gaat om extra’s bij aankoop in deelnemende winkels of bij een bezoek aan de horeca.