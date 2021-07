Inhoud van septische put gevonden op perceel in Wachtebeke, Natuurpunt dient klacht in

Natuurpunt is er het hart van in en diende gisteren officieel een klacht in. De organisatie wil nog wachten met het vuil op te ruimen: "We gaan het eerst wat laten drogen want het is wel heel erg onaangenaam om dat te moeten opruimen. Een beetje mest kan geen kwaad, maar voor heide is dit wel nefast." Er is nog niet geweten wie het gedaan heeft: "We denken niet dat het één iemand was. We hopen dat de politie kan helpen en dat er tips binnenkomen."