Allereerste ooievaarskuiken sinds lange tijd geboren in Mespelare en het heet "Mespelken"

Het nest waar de ooievaars nu zitten zal jammer genoeg moeten verdwijnen, want de boom eronder is dood. "We gaan de boom in het najaar omzagen omdat het een dode spar is. Die spar is aangetast door de letterzetter, een schorskever." Dat is ook de reden dat het ooievaarsjong voorlopig ongeringd blijft, het is te gevaarlijk om nu een hoogtewerker te plaatsen om dat te doen.

De boom waar het ooievaarsgezin zit, is niet de enige die zal geveld worden, er zijn nog dode sparren in het natuurgebied die weg moeten omdat het gevaarlijk is voor vogelnesten. "Er zijn al meerdere nesten van blauwe reigers ingezakt door de dode bomen. We zullen nestpalen in de plaats zetten", zegt Stemgée.