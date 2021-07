5 jaar na poging tot staatsgreep: maak kennis met Firat, Sule en Arda, jonge Turken met grootse dromen

“We hebben een land met goede mensen, dat is zeker. Er zijn weinig problemen. Als je hard studeert, zal je gelukkig zijn en succes hebben in de toekomst. Ik hou me niet met politiek bezig maar de mensen zeggen dat er veel werkloosheid is.” Politiek boeit Arda nauwelijks, doe hem maar voetbal. Hij hoort in zijn omgeving wel veel klagen over Turkije, hij hoort mensen spreken over verhuizen naar andere landen. “Zo’n plan heb ik helemaal niet. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar andere plekken. Zeker naar België, ik ben erg benieuwd hoe dat land eruit ziet.” Natuurlijk weet hij dat België een voetballand is en dat daar topspelers zijn. Zelf zit hij nu in het Star Players Team met jonge spelers. Over 1 of 2 jaar zou hij in de A-groep moeten zitten. Normaal moet het lukken om professioneel voetballer te worden. “Turkije investeert best wel in sport en ik denk dat voetbal daarin voorrang krijgt. Dat is natuurlijk omdat het zo’n populaire sport is. Andere sporten zouden wat meer aandacht mogen krijgen.