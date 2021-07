Kajak Maasland laadt kajaks weer in: "Kans was groot dat Maas alles zou meesleuren"

Door de zware regenval is de kans groot dat de Maas overstroomt en de kajakken meesleurt. Medewerkers van Kajak Maasland willen dat scenario koste wat het kost voorkomen en laden daarom alles weer in. "Het was erg dringend maar we zijn er op tijd bij", zegt uitbater Koen Heemskerk. "We hielden de voorspellingen goed in de gaten. Alle instanties hebben ons tijdig verwittigd. De kans was groot de Maas alles zou meesleuren."



Gelukkig is de hoge waterstand op de Maas van korte duur. "We verwachten dat het water zaterdag weer zakt. We evalueren nu van dag tot dag, maar hebben alleszins alle reservaties moeten annuleren tot en met vrijdag", klinkt het bij Heemskerk. "Een opdoffer, maar het zonnetje komt er ook weer aan en dan staan we klaar om de mensen een mooie zomer te laten beleven."