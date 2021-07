Kampen stopgezet door wateroverlast: Scouts Harelbeke en KSA Kuurne keren terug naar huis

Ook de KSA Leiezonen gaan naar huis. Zij zaten vlak naast de Ourthe in Durbuy en zagen die zienderogen stijgen. "Om de 5 minuten staat ie opmerkelijk hoger. Ondertussen staat ook het jaagpad al blank." De leiding zocht in de buurt nog een zaal om de leden te slapen te leggen, maar Kuurne heeft dan toch beslist om de groep naar huis te halen. "Er zijn mensen onderweg om ons te komen halen. We zijn hier aan een sneltempo bezig met de opkuis zodat we op tijd bovenop de berg geraken.

Gelukkig zaten ze al bijna op het einde van hun kamp. "We hebben geluk dat het de voorlaatste dag is. Over het algemeen viel het weer goed mee. Het zag er heel slecht uit voor we vertrokken, maar het is eigenlijk pas gisteravond echt zo beginnen regenen."