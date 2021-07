Koning Filip speelt quizmaster op kamp voor kinderen met een beperking in Maasmechelen

Koning Filip in de rol van quizmaster, het is geen alledaags zicht. Maar voor de kinderen op JOMBA-kamp in Maasmechelen maakt hij graag een uitzondering. JOMBA staat voor Jongeren Met Bijzondere Aandacht, de vakantiekampen zijn voor kinderen met een beperking, maar ook voor hun zussen, broers of vriendjes, wat zorgt voor een bijzondere mix.