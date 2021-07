Kortrijk heeft 1.500 sneltesten klaar voor leiding én leden van vertrekkende jeugdgroepen

De voorbije week kwamen er heel wat vragen binnen van bezorgde ouders en leiders nadat een aantal kampen werden stopgezet en geannuleerd door een covid-besmetting. Iedereen preventief testen voor het vertrek is voor een jeugdbeweging op financieel, zorgkundig en logistiek vlak niet haalbaar. Kortrijk is de eerste stad in West-Vlaanderen die de jongeren op zo’n grote schaal te hulp schiet. “Voor ons is het echt belangrijk dat we een paar dagen voor we op kamp vertrekken zekerheid inbouwen dat niemand besmet is en dat iedereen mee kan”, klonk het bij de gidsen van de Scouts Groeninge. Zij kwamen vandaag als eerste groep aan de beurt voor een collectieve sneltest.