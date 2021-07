Provinciale fase rampenplan van kracht in Luik: al 12 scoutskampen geëvacueerd, centrum van Spa onder water en moeilijk bereikbaar

De aanhoudende regen veroorzaakt in Wallonië en in het bijzonder in de provincie Luik steeds meer problemen voor het verkeer. Op tien plekken zijn gewestwegen afgesloten door overstromingen, modderstromen of omgewaaide bomen. Dat is onder meer het geval in Couvin, Trois-Ponts en Houffalize. Het centrum van Spa is nagenoeg onbereikbaar geworden.

Ook het treinverkeer ondervindt last, vooral in de provincies Luik en Namen. Op enkele lokale spoorlijnen rijden momenteel helemaal geen treinen. Door een overstroming in Chaudfontaine ligt het treinverkeer op de belangrijke verbinding tussen Luik en Verviers grotendeels stil. De IC-treinen van Brussel naar Welkenraedt en van Oostende naar Verviers zijn geschrapt. De NMBS raadt reizigers aan om hun reis uit te stellen want door het barre weer is het niet altijd mogelijk om vervangbussen te laten rijden.