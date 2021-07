Maldegem mag vraagprijs gronden naast de sporthal niet betalen

De gouverneur volgt het argument van de oppositie en verbiedt de aankoop van de gronden, althans voor het gevraagde bedrag van 1,2 miljoen euro. Burgemeester Bart Van Hulle noemt het een betreurenswaardige beslissing: "Het is het laatste stuk recreatiedomein in Maldegem, en het ligt dan nog eens naast onze sportsite. Een boer zou ook geen seconde twijfelen wanneer hij grond naast zijn deur kan kopen. Die grond is niet te duur, het is gewoon de conforme marktprijs."