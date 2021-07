Molse poezencentrale zoekt vrijwilligers om zwerfkatten te laten steriliseren

De vzw heeft naast gastgezinnen voor tamme katten ook een project waarbij ze wilde katjes probeert te laten steriliseren of castreren om ze vervolgens terug op straat te zetten. "Het is een groot probleem, er zijn er veel te veel", zegt de poezencentrale in Mol. De vzw komt handen te kort om die katjes te vangen en naar de dierenarts te brengen.

"Er zijn in Mol en omliggende gemeenten veel te veel zwerfkatten. Dat komt omdat het hier landelijk is", zegt Kim Janssens van de poezencentrale in Mol. Eigenlijk horen we ook van vele andere asielen in Vlaanderen dat ze met een zwerfkattenprobleem zitten. We moeten heel dringend gaan steriliseren of we gaan op een punt komen dat we dieren niet meer kunnen helpen."