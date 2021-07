Muur Prinsenkasteel Grimbergen gedeeltelijk ingestort

Grimbergen speelt al langer met het idee om het kasteel te renoveren. Nu er opnieuw een stuk van de muur is omgevallen, wordt die renovatie dringend. "Het Prinsenkasteel is op dit moment een zeer bouwvallig stukje erfgoed", zegt schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA). "We gaan het kasteel niet helemaal heropbouwen, maar wat nog van de site overblijft, willen we restaureren, in een zo goed mogelijke staat behouden. Daarvoor is er een beheersplan opgesteld en dat moet nu zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Maar dat uitrollen gebeurt niet van vandaag op morgen, het is ook wachten op subsidies. Al zullen we daar niet op wachten om te restaureren. Maar dat kan volgens mij ten vroegste binnen een jaar. Dus is het intussen hopen dat er niet nog meer stukjes muur afbrokkelen door het slechte weer."