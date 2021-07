Nachtburgemeester hoopt dat stad laatste Gentse krantenkiosk laat staan: "Het lijkt of ze die dingen haten"

"Het lijkt wel alsof de stad kiosken haat en er met een voorhamer tegen wil slaan", windt Cocquyt zich op. "De laatste jaren zijn bijna alle kiosken in Gent verdwenen. Vorig jaar is de blauwe kiosk van de Kouter ook al verdwenen, die staat nu ergens in de tuin van iemand. Laten we die dingen toch behouden, want ze zijn prachtig."

Het Gentse schepencollege beraadt zich morgen over wat nu met de kiosk moet gebeuren. "Volgens de politie is er geen vergunning voor, maar we zetten toch gewoon iets terug op de plaats waar het altijd al stond? Dan vraag ik mij af in hoeverre daarvoor een vergunning nodig is", klinkt het nog bij Cocquyt.