Bommenwerper die tijdens WO II neerstortte in Glabbeek vanaf nu te bezichtigen in Nederlands oorlogsmuseum

Het toestel was 91 meter lang en 21 meter breed. Het is ook in die omvang dat je de restanten te zien krijgt, in een indrukwekkende tentoonstelling. De brokstukken min of meer op hun oorspronkelijke plaats krijgen, was een heel puzzelwerk voor de medewerkers van het museum. "Sommige brokstukken kan je nog onderscheiden, zoals de wielen. Eén van de propellers ontbreekt in onze puzzel, maar dat komt omdat die op het monument voor de slachtoffers staat in Glabbeek", vertelt Janneke Kennis van het Oorlogsmuseum Overloon.