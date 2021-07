In Onderdorp dreigt de Voer uit zijn oevers te treden, in Moelingen staat voetbalplein volledig blank 

"We zijn erg ongerust", vertelt Monique Rutsen, zelf uit Onderdorp. "Als het erger wordt, dan gaat de Voer uit zijn bedding treden en dan hebben we allemaal een probleem." Het is lang geleden dat de Voer overstroomd raakte. "In Moelingen, een dorp vlakbij, is dat wel recent nog gebeurd." Daar staat het voetbalterrein ondertussen volledig blank.



De buurtbewoners zetten zich schrap voor de forse buien die vandaag worden voorspeld. "Er is amper dertig centimer speling voor alles hier overspoelt. En het grootste gedeelte moet nog komen, het zal dus wellicht nog erger worden", aldus Rutsen.